Dukung Arahan Prabowo, Ketum LOGIS 08 Minta Aparatur Negara Berbenah dan Tingkatkan Integritas

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo menyatakan dukungan penuh terhadap seruan Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh aparatur negara, mulai dari birokrat, TNI, Polri, hingga Kejaksaan, untuk melakukan introspeksi diri serta memperkuat komitmen dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Pernyataan Presiden tersebut disampaikan saat meresmikan lima bendungan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7).

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa seluruh pejabat negara adalah pelayan rakyat dan seluruh fasilitas maupun jabatan yang melekat pada mereka berasal dari rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan integritas dan pengabdian.

Menurut Anshar Ilo, pesan Presiden merupakan peringatan yang sangat penting bagi seluruh penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan dan menjadikan jabatan sebagai amanah untuk melayani masyarakat.

"LOGIS 08 mendukung penuh arahan Presiden Prabowo agar seluruh aparatur negara melakukan introspeksi diri. Pesan ini harus menjadi momentum memperkuat integritas birokrasi, aparat penegak hukum, dan seluruh lembaga negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih," ujar Anshar, Minggu (12/7).

Mantan Wakil Ketua Umum KNPI Pusat itu menilai, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Menurutnya, reformasi mental, pengawasan internal, serta keteladanan para pejabat merupakan fondasi penting untuk mencegah praktik korupsi sejak dini.

Baca Juga: Ketum Logis 08 Apresiasi Langkah Dasco Kawal Penurunan Potongan Komisi Ojol Menjadi 8 Persen

Anshar mengatakan masyarakat saat ini menaruh harapan besar kepada pemerintahan Presiden Prabowo agar agenda reformasi birokrasi berjalan seiring dengan penegakan hukum yang tegas, profesional, dan tidak pandang bulu.

"Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus diproses sesuai hukum. Sebaliknya, aparat yang bekerja dengan jujur dan berintegritas harus diberikan dukungan penuh agar tidak ragu menegakkan hukum," tegasnya.