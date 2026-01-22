Dukung Asta Cita, AWKI Perluas Jaringan Daerah dan Perkuat UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Wirausaha Kebangsaan Indonesia (AWKI) menyatakan komitmennya mendukung program Presiden Prabowo Subianto melalui penguatan UMKM, kegiatan kebangsaan, serta pembangunan jaringan organisasi hingga ke daerah.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam acara peluncuran sekaligus Musyawarah Nasional (Munas) pertama AWKI.

Ketua AWKI Robertus Rani Lopiga mengatakan dukungan terhadap agenda pemerintah menjadi bagian dari arah gerak organisasi sejak awal berdiri.

“Mendukung program pemerintah, termasuk Asta Cita, itu pasti kami lakukan karena semangat kami ada di situ,” ujarnya.

Menurut Robertus, peluncuran AWKI langsung disusul Munas merupakan langkah awal untuk mempercepat konsolidasi nasional dan pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

“Program-program yang kami siapkan adalah membangun DPD-DPD supaya AWKI hadir di seluruh daerah,” katanya.

Dia juga menegaskan AWKI dibangun di atas empat konsensus dasar bangsa sebagai pedoman organisasi.

“Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar dan landasan kami,” imbuh Robertus.