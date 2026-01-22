menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » UMKM » Dukung Asta Cita, AWKI Perluas Jaringan Daerah dan Perkuat UMKM

Dukung Asta Cita, AWKI Perluas Jaringan Daerah dan Perkuat UMKM

Dukung Asta Cita, AWKI Perluas Jaringan Daerah dan Perkuat UMKM
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua AWKI Robertus Rani Lopiga mengatakan dukungan terhadap agenda pemerintah menjadi bagian dari arah gerak organisasi sejak awal berdiri. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Wirausaha Kebangsaan Indonesia (AWKI) menyatakan komitmennya mendukung program Presiden Prabowo Subianto melalui penguatan UMKM, kegiatan kebangsaan, serta pembangunan jaringan organisasi hingga ke daerah.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam acara peluncuran sekaligus Musyawarah Nasional (Munas) pertama AWKI.

Ketua AWKI Robertus Rani Lopiga mengatakan dukungan terhadap agenda pemerintah menjadi bagian dari arah gerak organisasi sejak awal berdiri.

Baca Juga:

“Mendukung program pemerintah, termasuk Asta Cita, itu pasti kami lakukan karena semangat kami ada di situ,” ujarnya.

Menurut Robertus, peluncuran AWKI langsung disusul Munas merupakan langkah awal untuk mempercepat konsolidasi nasional dan pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

“Program-program yang kami siapkan adalah membangun DPD-DPD supaya AWKI hadir di seluruh daerah,” katanya.

Baca Juga:

Dia juga menegaskan AWKI dibangun di atas empat konsensus dasar bangsa sebagai pedoman organisasi.

“Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar dan landasan kami,” imbuh Robertus.

Ketua AWKI Robertus Rani Lopiga mengatakan, dukungan terhadap agenda pemerintah menjadi bagian dari arah gerak organisasi sejak awal berdiri.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI