Dukung Asta Cita Indonesia Emas 2045, 61 Perusahaan Raih CSR & PDB Awards 2026
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) berkolaborasi menggelar Penganugerahan CSR dan Pembangunan Desa Berkelanjutan Awards 2026.
Ajang kelima yang digelar semenjak 2022 ini mengusung tema 'Kontribusi Dunia Usaha Dalam Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045'.
Ketua Umum ISSF Sudarmanto menyampaikan penghargaan ini bukan sekadar seremoni tahunan bagi dunia usaha.
“Ajang ini didorong menjadi tolak ukur keberhasilan Corporate Social Responsibility (CSR) yang berdampak nyata bagi keberlanjutan penghidupan masyarakat,” ujar Sudarmanto, Senin (28/9).
Sebanyak 61 perusahaan dengan 74 kategori program dan perorangan mengikuti penilaian ketat yang dilakukan oleh dewan juri dari Kemendes PDT, Kementerian Pertanian, Kemenko PMK serta ISSF. Hasilnya, 23 program meraih Gold, 34 Silver, 12 Bronze dan 1 Apresiasi, ditambah 3 peraih Excellent serta 1 Outstanding untuk kategori perorangan.
“Jumlah peserta tahun ini menurun dibanding periode sebelumnya akibat proses perizinan sektor pertambangan yang masih dalam tahap penyesuaian dengan ketetapan yang ada,” kata dia.
Menurut dia, kondisi tersebut berdampak langsung pada operasional perusahaan tambang dan ekosistem mitra kerja di sekitarnya.
Langkah Konkret untuk Desa
Kemendes PDT dan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) berkolaborasi menggelar Penganugerahan CSR dan Pembangunan Desa Berkelanjutan Awards 2026.
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