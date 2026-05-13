Dukung Asta Cita Prabowo, PTPP Garap SMA Garuda Beltim dengan Berbagai Keunggulan

jpnn.com, BELITUNG TIMUR - Perusahaan konstruksi dan investasi nasional PT PP (Persero) Tbk terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah di bidang pendidikan sebagaimana Asta Cita visi dan misi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu bentuk komitmen emiten berkode PTPP itu diwujudkan melalui pembangunan proyek SMA Unggul Garuda di Belitung Timur (Beltim), Provinsi Bangka Belitung.

Sekolah menengah bagian dari Program Sekolah Garuda itu merupakan prakarsa pemerintahan Presiden Prabowo untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo, pembangunan SMA Unggul Garuda Beltim menjadi bentuk nyata kontribusi perusahaan di bawah naungan Danantara Indonesia itu dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui penyediaan infrastruktur pendidikan berkualitas.

“PTPP berkomitmen mendukung program strategis pemerintah dan implementasi Asta Cita melalui pembangunan infrastruktur pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Joko melalui siaran pers, Rabu (13/5).

Nilai kontrak proyek pembangunan SMA Unggul Garuda Belitung Timur sebesar Rp 218,68 miliar, dengan masa pelaksanaan selama 240 hari kalender. Hingga pekan ke-21, progres realisasi pembangunan proyek itu telah mencapai 24,5 persen atau lebih cepat dari target.

Joko menjelaskan pembangunan SMA Unggul Garuda Beltim merupakan bagian dari implementasi program strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem pendidikan nasional melalui penyediaan infrastruktur pendidikan modern, terintegrasi, dan berorientasi pada standar global.

Realisasi proyek itu demi mendukung penguatan pembangunan sumber daya manusia unggul melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan sains dan teknologi, serta pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.