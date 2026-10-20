Dukung Bintan Triathlon 2026, Bea Cukai Tanjungpinang Beri Fasilitas Impor Sementara

jpnn.com, BINTAN - Bea Cukai Tanjungpinang mendukung penyelenggaraan Bintan Triathlon 2026.

Ajang olahraga tahunan itu digelar di Kawasan Pariwisata Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau selama tiga hari pada 2-4 Oktober 2026.

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjungpinang Joko Pri Sukmono Dwi Widodo mengungkapkan pihaknya turut serta membantu dalam persiapan awal hingga akhir penyelenggaraan acara melalui pemberian fasilitas impor sementara terhadap barang-barang yang dibawa para peserta ajang Bintan Triathlon 2026.

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“Kami memastikan kelancaran dan kemananan arus barang yang masuk ke Indonesia melalui pengawasan dan pelayanan optimal,” tegas Joko.

Impor sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama tiga tahun.

Barang impor yang disetujui sebagai barang impor sementara dapat diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Bintan Triathlon merupakan pagelaran pariwisata berbasis olahraga (sport tourism) yang diselenggarakan secara tahunan di Kawasan Pariwisata Lagoi.

Acara yang diprakarsai melalui kolaborasi antara Trifactor Asia dan PT Bintan Resort Cakrawala itu berlangsung di kawasan Lagoi Bay Bintan, dengan lintasan yang memadukan berenang, bersepeda, dan berlari, menyusuri pemandangan alam dan pesisir eksotis Bintan.