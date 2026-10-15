Dukung Bisnis Indonesia Tembus Pasar Global, Lion Parcel Hadir di TEI 2026

jpnn.com, JAKARTA - Lion Parcel memperkuat kapabilitas logistik internasional melalui layanan pengiriman INTERPACK dan solusi B2B (Business-to-Business), yang kembali diperkenalkan melalui partisipasi perusahaan dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 yang berlangsung pada 14-18 Oktober 2026 di ICE BSD, Tangerang.

“Kami melihat perdagangan internasional sebagai peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk terus mengembangkan bisnisnya. Untuk mendukung langkah tersebut, kesiapan logistik menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Karena itu, Lion Parcel terus mengembangkan kapabilitas internasional dan solusi logistik yang relevan dengan kebutuhan bisnis, sehingga pelaku usaha dapat lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas," ujar Kenny Kwanto, Chief Marketing Officer Lion Parcel.

Salah satu upaya Lion Parcel dalam mengembangkan kapabilitas internasionalnya adalah dengan terus memperkuat konektivitas INTERPACK, yang kini telah menjangkau lebih dari 220 destinasi internasional.

Melalui INTERPACK, Lion Parcel menyediakan layanan pengiriman dari Indonesia ke berbagai destinasi internasional untuk memenuhi kebutuhan pengiriman individu maupun bisnis dengan ongkos kirim mulai dari Rp37.500.

Pengembangan jangkauan dan pilihan layanan ini merupakan bagian dari upaya Lion Parcel dalam memperluas konektivitas pengiriman lintas negara sekaligus memberikan alternatif solusi logistik yang dapat mendukung kebutuhan pelaku usaha Indonesia untuk menjangkau pasar global.

Selain layanan pengiriman internasional, Lion Parcel menghadirkan solusi B2B untuk mendukung kebutuhan logistik perusahaan dengan karakteristik dan skala operasional yang beragam.

Melalui solusi B2B, Lion Parcel menawarkan sejumlah nilai tambah bagi mitra bisnis, mulai dari dedicated PIC untuk membantu monitoring pengiriman, integrasi API untuk mendukung konektivitas sistem, layanan penjemputan paket gratis, hingga tarif pengiriman khusus.

Berbagai dukungan ini dirancang untuk membantu perusahaan mengelola kebutuhan pengiriman secara lebih praktis dan efisien, sekaligus mendukung kelancaran operasional bisnis.