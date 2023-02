Dukung Brand Lokal, BonCabe Gandeng Mad For Make Up

jpnn.com, JAKARTA - BonCabe berkolaborasi dengan Mad For Make Up, membuat lip velvet yang diberi nama BonCabe x Mad 8hr Power Plush Non Drying Lip Velvet.

BonCabe x Mad 8hr Power Plush Non Drying Lip Velvet ini hadir dalam empat warna.

Uniknya warna ini disesuaikan dengan level kepedasan dari BonCabe Sambal Tabur mulai dari level 10, 15, 30, hingga BonCane MaxEnd Level 50.

Tak hanya warnanya yang unik, lip velvet ini juga mengandung ceramide untuk menjaga kelembapan bibir dan 3x berries extract untuk warna pigment yang tahan lama.

Keunggulan lainnya dari BonCabe x Mad 8hr Power Plush Non Drying Lip Velvet ini adalah high pigmented, non-drying, transferproof, dan tahan delapan jam.

“Kolaborasi BonCabe dan Mad For Make Up menghadirkan Bon Cabe x Mad 8hr Power Plush Non Drying Lip Velvet ini, kami berharap dapat mendukung brand lokal agar bisa lebih dikenal oleh anak muda. Produk ini juga diharapkan mampu memberikan kemudahan untuk anak muda tampil lebih cantik dan ikonik hanya dengan satu produk," ujar Head of Media PT Kobe Boga Utama, Agus Sumarna.

Bon Cabe x Mad 8hr Power Plush Non Drying Lip Velvet ini diluncurkan pada 26 Januari 2023, dan sudah bisa dibeli di E-commerce seperti Shopee, Tokopedia & TikTok Shop @ Mad For Make Up.

Berikut daftar nama dan warna dari BonCabe Power Plush Moist Lip Velvet: