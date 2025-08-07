Dukung Brigade Pangan, Kementan Minta Penyuluh Aktif Kawal Data Simluhtan

jpnn.com - JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong transformasi pertanian nasional menuju model bisnis yang profesional, produktif, dan menguntungkan.

Salah satu upaya ialah program Brigade Pangan (BP) yang mengintegrasikan pendampingan penyuluh, kelembagaan, dan pemanfaatan alsintan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa BP bukan hanya program fisik saja, tetapi cerminan visi besar pertanian Indonesia di masa depan. Program BP akan menjadi garda terdepan dalam mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara modern, profesional, dan terampil, dengan menjalankan usaha yang berorientasi bisnis dan menghasilkan pendapatan serta keuntungan.

Baca Juga: Kementan Dorong Penguatan Brigade Pangan di Kalimantan Timur

"Program ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan nasional, tetapi juga menciptakan ekosistem agribisnis modern yang memberdayakan generasi muda,” kata Mentan Amran.

Mendukung pernyataan Mentan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menyampaikan bahwa keberhasilan BP akan sangat ditentukan oleh kualitas data yang dihimpun pendamping penyuluh, sebagai ujung tombak di lapangan.

Penyuluh bukan hanya agen perubahan, tetapi motor penggerak. Kalau ingin petani naik kelas, penyuluh harus duluan naik kapasitas. Program BP sangat bergantung pada keaktifan dan ketepatan pelaporan oleh penyuluh pertanian, ucap Kabadan Santi.

Sementara itu, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Tedy Dirhamsyah menekankan kepada para penyuluh pertanian agar menjadi motor penggerak di lapangan. Libatkan petani, gapoktan, dan generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam Program BP.

"Para penyuluh pendamping Program BP agar mendorong inovasi teknologi dan digitalisasi pertanian. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi produksi dan peningkatan Indeks Pertanaman," ujar Tedy.