Dukung Dasco Jadi Cawapres, Gerindra Bali: Punya Rekam Jejak dan Kontribusi untuk Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - DPD Partai Gerindra Bali secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPD Gerindra Bali Made Muliawan Arya yang akrab disapa De Gadjah mengatakan dukungan tersebut merupakan aspirasi politik Gerindra Bali yang mempertimbangkan rekam jejak, pengalaman, serta kontribusi Dasco dalam membangun komunikasi politik dan menjaga hubungan antarlembaga negara.

"DPD Gerindra Bali dengan tegas dan penuh keyakinan mendukung Prof. Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini merupakan sikap dan aspirasi kami, dengan tetap menghormati kewenangan Presiden serta seluruh mekanisme konstitusi," kata De Gadjah dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Dia berpandangan Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang mampu merawat persatuan, menjaga stabilitas pemerintahan, sekaligus memastikan berbagai agenda pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut De Gadjah, kemampuan merangkul berbagai kelompok menjadi salah satu hal penting dalam kepemimpinan nasional. Perbedaan pandangan politik maupun latar belakang masyarakat tidak seharusnya menghambat kerja bersama untuk kepentingan bangsa.

"Indonesia adalah rumah besar bagi seluruh rakyatnya. Perbedaan pilihan politik, suku, agama, dan latar belakang tidak boleh menjadi penghalang untuk bekerja bersama. Kami melihat Prof. Dasco memiliki pengalaman dalam membangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk mereka yang berbeda pandangan politik," katanya.

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Dia juga menilai pengalaman Dasco selama menjalankan tugas di DPR RI maupun Partai Gerindra menjadi modal penting untuk menjalankan tanggung jawab dalam pemerintahan.

Bagi De Gadjah, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan sekadar posisi yang ditempati, melainkan kemampuannya menyerap aspirasi, mencari solusi atas persoalan masyarakat, dan menghadirkan kebijakan yang bermanfaat.