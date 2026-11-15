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Dukung Dasco Jadi Cawapres, IKAPPI: Figur Pemersatu Bangsa

Dukung Dasco Jadi Cawapres, IKAPPI: Figur Pemersatu Bangsa
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Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama pimpinan DPR saat memimpin rapat koordinasi. Foto: Humas DPR

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) merekomendasikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden. Dasco dinilai sebagai figur pemersatu bangsa.

Rekomendasi itu diputuskan berdasarkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IKAPPI pada 13 November 2026.

Rapimnas digelar dalam rangka menindaklanjuti dinamika politik nasional yang menghangat, khususnya situasi di lingkungan internal koalisi pemerintahan.

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"Mendorong Bapak Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, melalui mekanisme konstitusional yang berlaku guna menghindari potensi kericuhan, perpecahan, dan gejolak politik di internal koalisi pemerintah," kata Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri dalam keterangannya, Jakarta, Minggu, 15 November 2026.

Abdullah juga mengungkapkan hasil Rapimnas menyepakati Dasco memiliki kapasitas dalam komunikasi politik, pengalaman, dan kemampuan membangun jembatan dialog di antara berbagai kepentingan politik.

Bagi IKAPPI, stabilitas politik adalah prasyarat bagi keberlangsungan pemerintahan, stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat.

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IKAPPI menilai gejolak politik yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan berdampak langsung pada aktivitas perdagangan, daya beli masyarakat, keberlangsungan usaha pedagang kecil.

"IKAPPI menaungi kepentingan pedagang pasar di seluruh Indonesia, sehingga berkepentingan atas stabilitas nasional," kata dia.

IKAPPI) merekomendasikan Wakil Ketua DPR RI Dasco Sufmi Ahmad sebagai calon wakil presiden. Dasco dinilai sebagai figur pemersatu bangsa.

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