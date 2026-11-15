Dukung Dasco Jadi Wapres, Aktivis Hindu: Diterima Lintas Pantai, Mampu Mengakselerasi Asta Cita

jpnn.com - JAKARTA - Aktivis muda Hindu I Wayan Darmawan mendukung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi wakil presiden RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto setelah mundurnya Gibran Rakabuming Raka. Aktivis yang pernah menjabat ketua umum PP KMHDI periode 2023–2026 ini mengatakan, Dasco merupakan sosok tepat lantaran dapat diterima berbagai golongan, organisasi, dan partai politik.

"Prof. Dasco kalau kita lihat jejak politik dan kepemimpinannya, beliau sangat diterima semua golongan, organisasi, dan lintas partai politik," kata Darmawan dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Darmawan mengatakan latar belakang Dasco yang berasal dari kalangan masyarakat sipil dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk membangun kolaborasi dengan Prabowo yang berlatar belakang militer.

Menurut Darmawan, perpaduan pengalaman dan latar belakang keduanya berpotensi menghadirkan keseimbangan dalam kepemimpinan nasional.

Terlebih, kata Darmawan, posisi wakil presiden tidak hanya membutuhkan kemampuan menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga kecakapan membangun komunikasi dengan berbagai elemen bangsa.

“Tugas wapres ke depan tidak hanya bisa mengeksekusi program, namun juga harus cakap berkomunikasi dengan berbagai elemen guna mengakselerasi program dalam visi Asta Cita Prabowo,” ungkapnya.

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Dasco juga dinilai sebagai tokoh politik yang memahami visi besar Asta Cita Presiden Prabowo. Dengan demikian, Dasco dinilai tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi lagi.

“Oleh karena itu, apabila dipercaya menjadi wakil presiden, Prof Dasco diyakini dapat membantu mempercepat realisasi program-program prioritas pemerintah,” kata Darmawan.