Dukung Dasco Jadi Wapres, Gerindra Banten: Sosok Penjaga Kesetiaan, Kepercayaan, dan Kehormatan

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Banten menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dukungan ini lahir dari aspirasi bulat seluruh kader Gerindra di tingkat provinsi, kabupaten/kota, anak cabang hingga ranting se-Provinsi Banten.

Sebagai wakil rakyat yang berangkat dari Dapil Banten III, rekam jejak dan pengabdian Sufmi Dasco Ahmad dinilai telah teruji secara nyata di tengah masyarakat maupun dalam kancah politik nasional.

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"Ada tiga pertimbangan mendasar yang membuat Gerindra Banten meyakini Sufmi Dasco Ahmad adalah figur paling tepat mengisi kursi Wakil Presiden," ujar Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Banten, Andra Soni saat dikonfirmasi, pada Minggu, (15/11/2026).

Pertama kata pria yang juga menjabat Gubernur Banten ini, Dasco dinilai bisa menjaga kesetiaan.

Sepanjang perjalanan politiknya, Sufmi Dasco Ahmad telah menunjukkan loyalitas tanpa batas kepada Presiden Prabowo Subianto, garis perjuangan partai, serta kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.

Kedua, Dasco dipandang bisa menjaga kepercayaan.

"Sebagai pemimpin dan komunikator politik ulung, beliau mampu merawat kepercayaan publik, koalisi pemerintahan, hingga seluruh elemen masyarakat lintas golongan untuk memastikan stabilitas nasional tetap terjaga," lanjut Andra.