jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD Partai Gerindra Gorontalo Elnino M. Husein Mohi mengusulkan Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi salah satu calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Elnino menilai Dasco sosok yang memiliki pengalaman politik, kemampuan membangun komunikasi, serta karakter kepemimpinan yang dibutuhkan dalam pemerintahan.

Sekalipun, kata dia, Dasco berkali-kali menolak tawaran maupun usulan untuk menduduki jabatan tertentu.

"Kami di Gerindra minta agar dirinya jadi menteri, eh dia enggak mau. Kami usulkan jadi Menko, eh dia enggak mau juga. Kami usulkan jadi Wantimpres, enggak mau juga dia," kata Elnino dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Ketika disinggung mengenai alasan penolakan tersebut, Elnino menyebut Dasco hanya menjawab dengan sederhana, yakni mengabdi kepada banyak orang tidak harus punya jabatan.

Jawaban itu pula yang meninggalkan kesan mendalam bagi Elnino.

Di tengah kehidupan politik yang kerap diwarnai persaingan memperebutkan posisi, sikap yang diceritakan tersebut dipandang sebagai bentuk pengabdian yang tidak bergantung pada kedudukan formal.

Bagi Elnino, penolakan Dasco terhadap sejumlah jabatan justru menjadi salah satu alasan mengapa tokoh tersebut layak dipertimbangkan sebagai wakil presiden. Dia mengaitkan pandangannya dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama mengenai kepemimpinan.