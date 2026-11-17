jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan Andi Iwan Darmawan Aras menyatakan dukungannya kepada Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, untuk dicalonkan sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Andi Iwan menilai Dasco layak menduduki posisi tersebut karena memiliki rekam jejak politik, integritas, serta kemampuan kepemimpinan. Dia juga meyakini Dasco mampu bekerja sama dengan Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.

"Saya Andi Iwan Darmawan Aras, sebagai Ketua DPD Gerindra Provinsi Sulawesi Selatan, mengusulkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Bapak Prof. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, SH, MH untuk dicalonkan sebagai Wakil Presiden RI masa bhakti 2024-2029,” kata Andi Iwan dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Andi Iwan membeberkan tiga alasan utama dirinya mendukung Dasco menjadi Wakil Presiden.

Pertama, dia menilai Dasco memiliki rekam jejak dan integritas yang telah teruji selama berkiprah di dunia politik.

"Memiliki dedikasi tinggi, integritas yang terjaga, dan rekam jejak pengabdian yang nyata bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

Kedua, Andi Iwan menilai Dasco memiliki kesamaan visi dengan Partai Gerindra. Keselarasan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mendampingi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.

"Memiliki visi dan misi yang selaras dengan perjuangan Partai Gerindra untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat,” kata dia.