Dukung Dasco Jadi Wapres, Gerindra Sultra: Sosok Berkapasitas Pemimpin Tingkat Nasional
jpnn.com, JAKARTA - DPD Partai Gerindra Sulawesi Tenggara (Sultra) mendukung Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Dasco dinilai sosok yang punya kapasitas untuk mengambil peran kepemimpinan nasional.
"Prof. Sufmi Dasco Ahmad memiliki kapasitas, pengalaman, dan kematangan politik untuk mengambil peran lebih besar dalam kepemimpinan nasional," kata Ketua DPD Partai Gerindra Sultra, Andi Ady Aksar, dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Andi memandang penilaian tentang sosok Dasco tersebut didasarkan pada rekam jejak dalam membesarkan Partai Gerindra.
Termasuk, kiprah Dasco di lembaga legislatif, serta perannya dalam membangun komunikasi politik dan menjaga soliditas antarkekuatan politik nasional.
Menurut dia, kepemimpinan nasional membutuhkan figur yang tidak hanya memahami dinamika politik, tetapi juga mampu membangun sinergi, menjaga stabilitas, dan mengawal kesinambungan agenda strategis pemerintahan.
Andi juga berpendapat Dasco memiliki pemahaman mendalam terhadap visi dan arah perjuangan Presiden Prabowo Subianto.
Pengalaman politik yang dimilikinya dinilai menjadi modal penting untuk mendukung pelaksanaan berbagai agenda pemerintahan, khususnya dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera.
DPD Partai Gerindra Sulawesi Tenggara (Sultra) mendukung Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai Cawapres.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dukung Dasco Jadi Cawapres, Gerindra Bali: Punya Rekam Jejak dan Kontribusi untuk Bangsa
- Gerindra DKI Dukung Dasco Jadi Wapres
- Efriza Singgung Kemungkinan Wapres Pengganti Gibran Cuma Jadi Giveaway, Tak Lanjut ke Pilpres 2029
- FSP BUMN Bersatu Dukung Dasco Jadi Wapres Pendamping Prabowo
- Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran? Efriza Ungkap Kalkulasi Strategis
- Aktivis Buddhis Candra Aditiya Dukung Dasco Jadi Wapres RI