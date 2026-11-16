Dukung Dasco Jadi Wapres, Gerindra Sultra: Sosok Berkapasitas Pemimpin Tingkat Nasional

jpnn.com, JAKARTA - DPD Partai Gerindra Sulawesi Tenggara (Sultra) mendukung Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Dasco dinilai sosok yang punya kapasitas untuk mengambil peran kepemimpinan nasional.

"Prof. Sufmi Dasco Ahmad memiliki kapasitas, pengalaman, dan kematangan politik untuk mengambil peran lebih besar dalam kepemimpinan nasional," kata Ketua DPD Partai Gerindra Sultra, Andi Ady Aksar, dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 16 November 2026.

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Andi memandang penilaian tentang sosok Dasco tersebut didasarkan pada rekam jejak dalam membesarkan Partai Gerindra.

Termasuk, kiprah Dasco di lembaga legislatif, serta perannya dalam membangun komunikasi politik dan menjaga soliditas antarkekuatan politik nasional.

Menurut dia, kepemimpinan nasional membutuhkan figur yang tidak hanya memahami dinamika politik, tetapi juga mampu membangun sinergi, menjaga stabilitas, dan mengawal kesinambungan agenda strategis pemerintahan.

Andi juga berpendapat Dasco memiliki pemahaman mendalam terhadap visi dan arah perjuangan Presiden Prabowo Subianto.

Pengalaman politik yang dimilikinya dinilai menjadi modal penting untuk mendukung pelaksanaan berbagai agenda pemerintahan, khususnya dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera.