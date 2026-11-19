jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM) mendukung Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengisi jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI.

Dasco dinilai punya kapasitas dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan politik kebangsaan.

Bagi KDM, Dasco merupakan sosok yang mampu membangun hubungan harmonis antara Legislatif dan Eksekutif. Termasuk, menjadi mediator antara pemerintah dengan tokoh, aktivis, dan berbagai kalangan masyarakat.

"Selanjutnya, menurut saya, ada sosok yang cukup mumpuni. Selama ini, beliau selalu tampil dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan politik kebangsaan," kata KDM dalam keterangannya, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

KDM menyebut Dasco sebagai figur yang layak mengisi jabatan Wakil Presiden untuk sisa masa jabatan tiga tahun ke depan.

"Menurut saya, beliau merupakan figur yang layak untuk mengisi jabatan Wakil Presiden yang sisa masa jabatan tiga tahun ke depan," katanya.

Kendati begitu, Dedi mengajak semua pihak menghormati seluruh keputusan terkait pengisian jabatan tersebut karena dalam kewenangan Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

"Namun, seluruh keputusan tentu harus kita hormati. Keputusan tersebut berada pada kewenangan Presiden dan MPR. Ini merupakan pendapat pribadi. Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing," katanya.