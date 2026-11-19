Dukung Dasco Jadi Wapres, KDM: Punya Kapasitas Selesaikan Persoalan Negara
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM) mendukung Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengisi jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI.
Dasco dinilai punya kapasitas dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan politik kebangsaan.
Bagi KDM, Dasco merupakan sosok yang mampu membangun hubungan harmonis antara Legislatif dan Eksekutif. Termasuk, menjadi mediator antara pemerintah dengan tokoh, aktivis, dan berbagai kalangan masyarakat.
"Selanjutnya, menurut saya, ada sosok yang cukup mumpuni. Selama ini, beliau selalu tampil dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan politik kebangsaan," kata KDM dalam keterangannya, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
KDM menyebut Dasco sebagai figur yang layak mengisi jabatan Wakil Presiden untuk sisa masa jabatan tiga tahun ke depan.
"Menurut saya, beliau merupakan figur yang layak untuk mengisi jabatan Wakil Presiden yang sisa masa jabatan tiga tahun ke depan," katanya.
Kendati begitu, Dedi mengajak semua pihak menghormati seluruh keputusan terkait pengisian jabatan tersebut karena dalam kewenangan Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
"Namun, seluruh keputusan tentu harus kita hormati. Keputusan tersebut berada pada kewenangan Presiden dan MPR. Ini merupakan pendapat pribadi. Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing," katanya.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM) mendukung Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengisi jabatan Wapres.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Darmizal Apresiasi Diplomasi Prabowo dan Kinerja Dasco
- Sandiaga & Yenny Wahid Sebut Dasco Penuhi Kriteria Sebagai Wapres
- KDM Minta Pengelola Zakat Lebih Aktif Melayani Masyarakat
- Rektor UINSU Nilai Dasco Layak Jadi Wapres, Begini Alasannya
- Barisan Pembaharuan 08 Dukung Dasco Jadi Wapres
- GP Al-Washliyah Nilai Dasco Tepat Jadi Wapres, Punya Kapasitas dan Pengalaman