jpnn.com, JAKARTA - PB SEMMI menyatakan dukungan kepada Sufmi Dasco Ahmad untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum PB SEMMI Achmad Donny di Jakarta, Minggu (15/11).

Donny menilai Dasco memiliki pengalaman politik dan kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan untuk memperkuat pemerintahan nasional.

Menurut dia, Dasco merupakan figur yang mampu membangun komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok mahasiswa, buruh, hingga masyarakat adat.

"Beliau hadir di tengah demonstrasi mahasiswa, hadir ketika buruh memprotes upah murah, dan hadir di tengah masyarakat adat. Beliau membawa solusi tanpa konfrontasi," kata Donny.

Dia menyebutkan kemampuan Dasco dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah menjadi salah satu alasan dukungan tersebut diberikan.

Donny juga menilai gaya komunikasi Dasco yang terbuka membuatnya mudah diterima berbagai kalangan.

"Komunikasi Bang Dasco dengan masyarakat cair, terbuka, blak-blakan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Begitu juga dengan elite politisi, cair," ujarnya.