jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PP Perti) menyatakan dukungannya terhadap Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., untuk mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal PP Perti Zulhendri Chaniago mengungkapkan bahwa dukungan tersebut didasarkan pada rekam jejak serta kapasitas kepemimpinan Dasco selama mendampingi Presiden Prabowo Subianto, baik di jalur kepartaian maupun di Parlemen.

"Kemampuan Dasco sudah teruji selama kepemimpinannya membantu Prabowo di Partai Gerindra sebagai Ketua Harian dan sebagai Wakil Ketua DPR yang menjadi mitra Presiden di legislatif," kata Zulhendri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

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Menurut dia, Dasco selama menjabat di pimpinan DPR RI memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik dalam menjembatani berbagai kepentingan.

Dia juga menyoroti peran Dasco dalam meredam sejumlah aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat sipil dan mahasiswa di gedung parlemen.

Selain itu, Zulhendri menilai Ketua Harian Partai Gerindra tersebut mampu membangun komunikasi yang cair dengan berbagai pihak, mulai dari jajaran partai politik hingga organisasi kemasyarakatan (ormas).

"Oleh karena itu, saya melihat Dasco sangat tepat menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Prabowo untuk sisa masa bakti tiga tahun ke depan," tegas Zulhendri.(fri/jpnn)



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