Dukung Digitalisasi Layanan Kepabeanan, BIIE Lobam & Bea Cukai Resmikan TPS Online

jpnn.com, TANJUNG PINANG - Bintan Inti Industrial Estate (BIIE) Lobam bersama Bea Cukai Tanjungpinang meresmikan implementasi Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Online pada Selasa (3/11).

Peresmian itu sebagai upaya meningkatkan efisiensi layanan kepabeanan dan mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku industri,

TPS Online merupakan sistem digital yang mengintegrasikan pertukaran data dan proses administrasi kepabeanan antara pengelola TPS, Bea Cukai, dan pengguna jasa.

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Melalui penerapan sistem ini, proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilaksanakan secara elektronik dan real time.

Dengan demikian, pengelolaan barang impor dan ekspor di kawasan industri diharapkan menjadi lebih cepat, akurat, transparan, dan efisien.

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjungpinang Joko Pri Sukmono Dwi Widodo menyampaikan penerapan TPS Online merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai dalam melakukan modernisasi pelayanan sekaligus memperkuat fungsi pengawasan kepabeanan.

“Implementasi TPS Online merupakan langkah nyata dalam menghadirkan layanan kepabeanan yang semakin modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa. Selain memberikan kemudahan dalam proses administrasi, sistem ini juga mendukung optimalisasi pengawasan," katanya.

Dia berharap inovasi ini dapat meningkatkan kepercayaan investor serta memperkuat daya saing Kawasan Industri Lobam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan industri di Kepulauan Riau.