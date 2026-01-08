Dukung Digitalisasi Pelaku UMKM, Indibiz Tebar Promo Spesial Awal 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero), melalui anak usahha Indibiz mengajak seluruh pelaku bisnis memanfaatkan solusi digital komprehensif.

Langkah itu dilakukan agar bisnis semakin melaju pada tahun baru ini.

Indibiz juga berkomitmen melayani seluruh pelaku bisnis dengan menghadirkan solusi digital yang relevan untuk berbagai kebutuhan bisnis.

Baca Juga: Indibiz Dorong Pelaku UMK Majukan Ekonomi Lewat Program Pahlawan Digital Masa Kini

Indibiz menjelaskan tantangan bisnis di 2026 akan semakin kompleks dan kompetitif.

Oleh karena itu, Telkom melalui Indibiz senantiasa menghadirkan berbagai kemudahan agar akses internet bisnis mudah dijangkau oleh berbagai pelaku bisnis lintas industri di seluruh daerah di Indonesia.

“Kami percaya, pelaku usaha yang mampu beradaptasi dengan teknologi akan semakin memperkuat fundamental bisnis dan bisa berdaya saing global. Kami juga optimistis, semakin banyak pelaku UKM yang menggunakan layanan kombinasi dari Indibiz ini, perekonomian di Indonesia akan semakin menggeliat dan memperkuat kemandirian digital bangsa,” tulis manajemen Indibiz dalam keterangan resminya, Kamis (8/1).

Dalam mempercepat adopsi digital bagi UKM, Indibiz menghadirkan promo spesial awal 2026 dengan potongan harga hingga 11%.

Hanya dengan Rp 355 ribu, pelaku UKM bisa mendapat akses internet bisnis yang cepat dan andal. Promo itu berlaku hingga 31 Januari 2026.