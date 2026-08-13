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Dukung Disabilitas, Pemprov Jateng Menyalurkan 181 Kursi Roda Adaptif

Dukung Disabilitas, Pemprov Jateng Menyalurkan 181 Kursi Roda Adaptif
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Penyaluran kursi roda adaptif dari Pemprov Jateng. Foto: humaspemprov

jpnn.com - SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan kursi roda adaptif kepada anak-anak di Aula Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (13/8).

Kursi roda itu dirancang khusus untuk penyandang disabilitas dan disesuaikan dengan postur tubuh penggunanya. Bantuan itu menjadi angin segar bagi para keluarga penerima manfaat untuk merawat buah hati mereka dengan lebih optimal.

Salah seorang penerima bantuan, Sulistyowati mengatakan, kursi roda adaptif tersebut tidak sekadar menjadi alat bantu mobilitas, tetapi juga diharapkan mampu menopang tubuh anaknya dengan lebih baik.

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“Harapan saya, tulang anak saya yang semula menekuk bisa menjadi lebih lurus. Dia memang membutuhkan kursi seperti ini,” kata Sulistyowati.

Ia mengaku senang anaknya mendapatkan bantuan tersebut.

Kursi roda yang dibuat berdasarkan hasil pengukuran itu diyakini akan memudahkannya dalam merawat dan mendampingi sang anak menjalani aktivitas sehari-hari.

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“Semoga ke depan makin banyak bantuan seperti ini yang diberikan,” ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang hadir dalam kegiatan tersebut menyapa para penerima satu per satu.

Pengadaan kursi roda tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan Global Village Foundation Bali dan Wheelchairs For Kids Australia.

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