Dukung Distribusi UMKM, APM Logistics Luncurkan Layanan Ritel di Jadetabek

jpnn.com, JAKARTA - APM Logistics meluncurkan layanan ritel bagi pelaku UMKM dan pelanggan perorangan dengan fokus awal di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jadetabek.

Layanan pengiriman mulai 1 kilogram pada rute yang tersedia ini memanfaatkan pengalaman 36 tahun serta jaringan lebih dari 47 cabang dan lebih dari 200 agen di berbagai kota Indonesia untuk mendukung pengiriman pesanan pelanggan, distribusi stok usaha, dan kebutuhan pribadi.

Langkah tersebut hadir di tengah meningkatnya aktivitas perdagangan digital. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai transaksi daring melalui e-retail dan marketplace tumbuh 35,13 persen pada kuartal II 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, riset Compas.co.id menunjukkan penjualan produk kebutuhan sehari-hari (FMCG) di empat marketplace yang dipantau mencapai Rp88,4 triliun pada semester I 2026, meningkat 29,4 persen dibandingkan semester I 2025.

APM Logistics melihat peluang untuk membantu pelaku UMKM menjangkau pasar yang berkembang tersebut melalui dukungan distribusi sesuai skala usaha, mulai dari pengiriman pesanan satuan hingga pengiriman stok antarkota.

"Pertumbuhan perdagangan digital membuka pasar yang lebih luas bagi UMKM, pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang tersebut jika mampu memenuhi pesanan sekaligus menjaga pasokan barang, di sanalah akses logistik memiliki peran utama dalam menjaga daya saing usaha. Melalui layanan ritel, kami ingin membuka akses pelaku usaha ke jaringan APM Logistics untuk membantu mereka menjangkau pelanggan dan menjaga pasokan barang sekaligus, termasuk ketika jumlah kirimannya masih kecil,” ujar Direktur APM Logistics Muhammad Rakhmat Putra.

Pengalaman APM Logistics menangani pengiriman berbasis berat, muatan satu truk penuh, serta pindahan menjadi bekal dasar pengembangan layanan ini.

Dukungan armada dari kendaraan ringan hingga truk tronton, disertai koordinasi penanganan antarcabang, memungkinkan perusahaan melayani dan menangani secara tepat kiriman barang dengan berbagai ukuran dan kebutuhan.