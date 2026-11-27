Dukung Downstreaming Indonesia, Barito Pacific Grup Perkuat Diversifikasi & Integrasi Aset
jpnn.com, JAKARTA - Barito Pacific Group berfokus pada integrasi operasional seluruh aset yang dimiliki untuk mendukung pertumbuhan perusahaan.
Sinergi ini ditujukan untuk memperkokoh neraca keuangan dan menjaga ketahanan finansial grup.
Di sektor kimia dan infrastruktur, PT Chandra Asri Pacific Tbk memanfaatkan aset Aster Chemicals and Energy untuk melengkapi ekosistem bisnis di dalam negeri.
Kehadiran Aster memperkuat rantai pasok operasional domestik, mulai dari pengadaan bahan baku seperti nafta, pertukaran produk kilang dan petrokimia, hingga pasokan bensin, bahan bakar jet, dan bitumen bagi industri nasional.
"Integrasi aset Aster dengan operasional di Indonesia menciptakan platform kilang dan petrokimia yang terhubung dari hulu ke hilir. Saat margin petrokimia tertekan dinamika ekonomi global, kinerja kilang mampu menopang neraca dan profitabilitas, sehingga arus kas grup tetap stabil dan semakin kuat," ujar Wakil Presiden Direktur Barito Pacific Rudy Suparman.
Strategi integrasi tersebut terbukti menopang kinerja keuangan perseroan.
Hingga kuartal tiga 2026, Barito Pacific membukukan pendapatan sebesar 8,69 miliar dollar AS, melonjak 56,3 persen secara tahunan, dengan capaian EBITDA sekitar 1,4 miliar dollar AS.
Langkah ekspansi terintegrasi ini juga merambah sektor hilir melalui rencana akuisisi bisnis otomotif Cycle & Carriage.
Barito Pacific Group terus memacu ekspansi bisnis tidak hanya untuk memperbesar skala usaha, tetapi juga membangun platform pertumbuhan yang terdiversifikasi.
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