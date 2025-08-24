Dukung Dunia Pendidikan, Jasa Raharja Tanamkan Budaya Tertib Lalu Lintas Sejak Dini

jpnn.com, JAKARTA - Jasa Raharja berkomitmen mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Jasa Raharja akan melibatkan Sekolah Rakyat sebagai sarana pendidikan keselamatan jalan (road safety) sejak dini.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana mengatakan dukungan perusahaannya terhadap Sekolah Rakyat bertujuan untuk membangun ekosistem keselamatan di jalan raya.

“Melalui dukungan terhadap Sekolah Rakyat, kami tidak hanya mendukung akses pendidikan yang setara. Lebih dari itu, kami ingin memastikan anak-anak memahami risiko di jalan raya dan tumbuh menjadi pelopor keselamatan bagi dirinya dan orang lain,” ujar Dewi Aryani Suzana, dalam keterangannya, Sabtu (23/8).

Dewi menambahkan Jasa Raharja merancang berbagai program edukasi keselamatan. Mulai dari penggunaan helm SNI dan sabuk pengaman, etika pejalan kaki dan pesepeda, hingga cara menolong yang benar saat terjadi kecelakaan.

“Keselamatan harus menjadi budaya sejak bangku sekolah,” ujarnya.

Komitmen ini selaras dengan Program Monitoring dan Evaluasi Diseminasi (Monev Diseminasi) Korlantas Polri. Program ini menekankan penanaman kesadaran tertib berlalu lintas sejak usia dini melalui jalur formal dan nonformal.

Program ini mengintegrasikan materi keselamatan ke dalam mata pelajaran PPKn di jenjang SD, SMP, dan SMA, serta diseminasi di berbagai daerah.

Pada Agustus-September 2025, Monev Diseminasi akan dilaksanakan di wilayah Polda Banten, Kalimantan Selatan, dan Jambi. Sehingga, dapat membuka ruang kolaborasi bagi Jasa Raharja untuk menghadirkan modul edukasi, pelatihan fasilitator, dan kegiatan praktik keselamatan berbasis komunitas sekolah.