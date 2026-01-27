menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Dukung Ekosistem Esports, Aqua Elektronik Teken MoU dengan Moonton

Dukung Ekosistem Esports, Aqua Elektronik Teken MoU dengan Moonton

Dukung Ekosistem Esports, Aqua Elektronik Teken MoU dengan Moonton
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
AQUA Elektronik teken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Moonton Games di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - AQUA Elektronik menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Moonton Games untuk mendukung industri games nasional.

Penandatanganan MoU ini sehubungan dengan kerja sama sponsorship AQUA Elektronik untuk M7 World Championship dan Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL) Indonesia.

Haier Indonesia President Director, Yan Xuhong menyatakan akan membawa merek naungannya lebih dekat dengan generasi muda dan komunitas esports.

Baca Juga:

Yan Xuhong menyatakan pihaknya ingin meningkatkan brand awareness dan memperkuat positioning sebagai brand modern.

Selain itu, perusahan elektronik di bawah naungan Haier Indonesia tersebut juga ingin menciptakan engagement langsung, serta mendukung keberlanjutan ekosistem esports.

Kolaborasi strategis tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi brand, komunitas esports, serta konsumen di Indonesia.

Baca Juga:

"Partisipasi ini merupakan langkah strategis kami untuk menunjukkan bahwa produk elektronik rumah tangga Haier dan AQUA tidak hanya mendukung kebutuhan keluarga, tetapi juga gaya hidup modern, termasuk gaming dan hiburan digital," kata Yan Xuhong di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (25/1).

Kerja sama tersebut menandai komitmen AQUA Elektronik sebagai Local Partner in Esport dalam mendukung industri games Tanah Air.

AQUA Elektronik teken Memorandum of Understanding (MoU) dengan M7 World Championship dan Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL) Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI