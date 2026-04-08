Dukung Ekosistem Kampus, bank bjb dan LLDIKTI IV Resmikan Sinergi Strategis

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb memperkuat komitmennya dalam memperluas kolaborasi lintas sektor dengan menjalin kerja sama strategis bersama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV Jawa Barat dan Banten melalui penandatanganan nota kesepahaman.

Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan pada Rabu, 8 April 2026, di Menara bank bjb dan menjadi tonggak penting dalam penguatan sinergi antara sektor perbankan dan pendidikan tinggi.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Konsumer & Ritel bank bjb Nunung Suhartini bersama Kepala LLDIKTI Wilayah IV, Dr. Lukman, S.T., M.Hum. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran manajemen bank bjb dan LLDIKTI Wilayah IV sebagai bentuk dukungan terhadap kolaborasi yang dibangun.

Dari bank bjb hadir Pemimpin Divisi Dana & Jasa Konsumer Maman, Pemimpin Divisi Kredit Ritel Rudy Purwadhi, CEO Regional I Iwan Prastyo, Pemimpin Kantor Cabang Sukajadi bank bjb Erni Rosniawaty, serta perwakilan Divisi Institutional & Wholesale Banking.

Agenda ini juga dihadiri langsung oleh Kepala LLDIKTI Wilayah IV, Dr. Lukman, S.T., M.Hum., beserta jajarannya. Kerja sama ini merupakan bagian dari langkah strategis bank bjb dalam memperkuat peran sektor pendidikan sebagai mitra penting untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Sebagai informasi, sejak 2024 LLDIKTI berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Saat ini terdapat 17 LLDIKTI yang tersebar di seluruh Indonesia dengan fungsi utama meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sebelumnya, kerja sama serupa telah dilakukan antara bank bjb dan LLDIKTI Wilayah III Jakarta dalam penyaluran tunjangan sertifikasi dosen sejak 2024.

Melanjutkan keberhasilan tersebut, kerja sama kini diperluas ke LLDIKTI Wilayah IV yang mencakup Jawa Barat dan Banten. LLDIKTI Wilayah IV memiliki peran strategis dalam memfasilitasi peningkatan kualitas perguruan tinggi serta memastikan keberlangsungan operasional yang efektif.