Dukung Ekosistem Logistik Haji, Indonesia Ekspor Bumbu Pasta & Makanan Ready to Eat

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia memiliki potensi ekosistem ekonomi tahunan yang sangat besar.

Lebih dari dua ratus ribu jamaah haji per tahun serta dua juta jamaah umrah per tahun.

Potensi tersebut mencakup berbagai layanan seperti perhotelan, transportasi, logistik, konsumsi, dan layanan pendukung lainnya.

Sehingga Indonesia diharapkan mampu mengambil posisi strategis dalam rantai nilai ekonomi tersebut sekaligus memastikan perputaran uang juga terjadi di dalam negeri.

Penguatan ekosistem ekonomi haji dan umrah menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga keseimbangan devisa nasional.

Itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi arus keluar devisa (cash outflow) dan meningkatkan arus masuk devisa (cash inflow).

Oleh karena itu, sebagai bagian dari strategi Indonesia Incorporated sebagaimana arahan Presiden Prabowo, maka diperlukan sinergi Kementerian/Lembaga dengan BUMN dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama terus mendorong ekosistem ekonomi haji dan umrah yang terintegrasi.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengungkapkan momentum sinergi kementerian atau lembaga dan BUMN dalam pengiriman logistik haji yang dimulai 2026 ini baru step awal.