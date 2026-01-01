Dukung Ekspansi Bisnis, PAR Perkuat Strategic Financing Partnership dengan Sejumlah Lembaga Pembiayaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Prima Armada Raya (PAR) memperkuat kolaborasi strategis dengan sejumlah lembaga pembiayaan melalui program Strategic Financing Partnership.

Hal tersebut sebagai bagian dari langkah perusahaan dalam mendukung pengembangan bisnis dan ekspansi armada secara berkelanjutan.

Kemitraan pembiayaan tersebut melibatkan PT Mandiri Utama Finance, PT Bank IBK Indonesia Tbk, dan PT BNI Multifinance sebagai mitra strategis dalam mendukung pengembangan aset produktif serta memperkuat struktur pendanaan perusahaan ke depan.

Momentum kolaborasi ini dikemas dalam acara “Financing Partnership Appreciation Night” yang digelar pada Kamis, 7 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran, Jakarta.

Acara tersebut menjadi bagian dari upaya PAR dalam mempererat hubungan kemitraan sekaligus membangun komunikasi strategis yang lebih solid bersama para lembaga pembiayaan.

Direktur Utama PT Prima Armada Raya, Esa Wisnu Prabowo, menuturkan kemitraan strategis bersama para lembaga pembiayaan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan ke depan.

“Perjalanan bisnis yang kami jalani hingga saat ini tidak akan mungkin tercapai tanpa dukungan, kepercayaan, serta kolaborasi yang kuat dari para lembaga pembiayaan. Dengan dukungan tersebut, kami optimistis dapat memperluas jangkauan layanan, memperkuat infrastruktur dan kapasitas armada, serta memberikan nilai tambah yang lebih baik kepada pelanggan Prima Armada Raya,” ujar Esa.

Seiring pertumbuhan industri rental kendaraan nasional, PAR melihat peluang besar untuk terus bertransformasi menjadi penyedia solusi mobilitas terintegrasi yang cerdas dan berkelanjutan.