Dukung ESG, Menarini Indonesia Tanam 1.600 Mangrove di Jabar dan Jakarta Utara

jpnn.com, JAKARTA - Menarini Indonesia melakukan aksi lingkungan berkelanjutan dengan menanam 1.600 pohon mangrove di kawasan pesisir Jawa Barat dan Jakarta.

Inisiatif itu menjadi wujud nyata komitmen Corporate Social Responsibility (CSR) sekaligus mendukung target kelestarian pilar Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan.

Rangkaian program bertajuk "Roots of Hope" tersebut diawali dengan penanaman 1.500 bibit mangrove di garis pantai Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

Puncaknya, 100 bibit mangrove ditanam di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta Utara secara simbolis dalam momen penutupan rangakaian acara.

Aksi lingkungan berskala masif itu diselenggarakan untuk memitigasi ekosistem pesisir utara Jawa sekaligus memperingati momentum HUT RI pada 17 Agustus lalu.

President Director Menarini Indonesia, Idham Hamzah menegaskan penanaman kumulatif 1.600 mangrove ini bukti integrasi antara aksi CSR dan target ESG perusahaan dalam merespons krisis iklim.

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Aksi itu diyakini mampu melindungi garis pantai dari ancaman abrasi serta menciptakan ekosistem penyerap emisi karbon yang efektif.

"Tema tersebut mencerminkan visi jangka panjang Menarini Indonesia untuk terus menumbuhkan akar harapan bagi masa depan bumi," kata Idham dikutip dari keterangan resminya, Minggu (30/8).