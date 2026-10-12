Dukung Gagasan Yusril, Sherly Audina Dorong Rehabilitasi Warga Binaan melalui SAE

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Hukum Daun Teduh Sherly Audina Catherine, S.H., mendukung gagasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengenai penguatan rehabilitasi dan pembinaan warga binaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE).

Menurut Sherly, pemanfaatan SAE sebagai sarana pembinaan produktif sejalan dengan prinsip pemasyarakatan modern yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pidana, tetapi juga pemulihan, peningkatan keterampilan, dan persiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat.

“Gagasan penguatan SAE patut didukung karena pemasyarakatan harus mampu menghadirkan pembinaan yang humanis, edukatif, dan produktif. Warga binaan perlu mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri, membangun kemandirian, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik tanpa mengabaikan kepastian hukum,” ujar Sherly.

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Dia menjelaskan, pembinaan warga binaan memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Regulasi tersebut menempatkan pembinaan dan reintegrasi sosial sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Melalui SAE, kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, pelatihan kerja, dan kewirausahaan dapat dikembangkan sebagai sarana pembelajaran sekaligus peningkatan keterampilan.

Program tersebut diharapkan dapat membekali warga binaan dengan kemampuan yang memadai agar mampu menjalani kehidupan secara mandiri setelah menyelesaikan masa pidana.

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Sherly menegaskan, pelaksanaan program pembinaan harus disertai asesmen, pemenuhan persyaratan, pendampingan profesional, serta pengawasan dan evaluasi berkala. Pemberian hak asimilasi juga harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pendekatan humanis bukan berarti mengesampingkan hukum. Justru, sistem pemasyarakatan yang baik harus mampu menyeimbangkan penegakan hukum, perlindungan hak, tanggung jawab, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Pembinaan harus berjalan secara terukur dan akuntabel,” katanya.