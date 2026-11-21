jpnn.com, JAKARTA - Mandiri Utama Finance (MUF) terus memperkuat perannya sebagai mitra pembiayaan bagi berbagai institusi perbankan dalam menghadirkan solusi pembiayaan kendaraan bagi masyarakat.

Salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kemitraan MUF dengan Bank Permata dalam produk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Permata, yang turut hadir dalam penyelenggaraan Gaikindo Auto Week (GAW) 2026.

Sebagai mitra pembiayaan Permata KKB, MUF mendukung layanan pembiayaan kendaraan melalui kapabilitas, pengalaman, serta infrastruktur pembiayaan yang dimiliki.

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Kemitraan ini menjadi bagian dari upaya MUF memperluas jangkauan layanan pembiayaan melalui kolaborasi dengan institusi perbankan, sekaligus memberikan pilihan solusi pembiayaan kendaraan yang semakin beragam bagi masyarakat.

Plt. Direktur Utama Mandiri Utama Finance Dapot Parasian S. Sinaga mengatakan kolaborasi dengan institusi perbankan merupakan salah satu strategi MUF untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus memperkuat ekosistem industri keuangan dan otomotif Indonesia.

“Kolaborasi dengan berbagai institusi perbankan merupakan bagian dari strategi MUF untuk terus memperluas jangkauan layanan dan menghadirkan solusi pembiayaan yang semakin relevan bagi masyarakat. Kami memiliki kapabilitas, pengalaman, serta infrastruktur pembiayaan yang dapat mendukung kebutuhan mitra dalam menghadirkan layanan pembiayaan kendaraan," kata Dapot yang hadir dalam pembukaan GAW 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, pada 20 November 2026.

"Melalui sinergi ini, kami berharap dapat memberikan nilai tambah bagi konsumen sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan industri otomotif dan keuangan Indonesia,” ujar Dapot.

Melalui Permata KKB, masyarakat yang mengajukan pembiayaan kendaraan selama penyelenggaraan GAW 2026 dapat menikmati berbagai penawaran menarik, di antaranya bunga pembiayaan mulai dari 1% dan uang muka (DP) mulai 10%.