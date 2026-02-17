Dukung Gaya Hidup Sehat, Indodana PayLater Sukses Menghadirkan Planet Sports Run 2026

jpnn.com, JAKARTA - Indodana PayLater sebagai layanan Buy Now Pay Later (BNPL) berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memeriahkan acara Planet Sports Run yang dikelola oleh PT Map Aktif Adiperkasa Tbk (MAP Active).

Direktur Indodana Finance Iwan Dewanto menyampaikan bahwa perusahaan berkomitmen mendukung ekosistem gaya hidup sehat masyarakat Indonesia.

Pihaknya melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga lari bukan sekadar tren, melainkan kesadaran akan investasi kesehatan jangka panjang.

Indodana Finance, melalui layanan Indodana PayLater, hadir untuk memastikan bahwa akses terhadap perlengkapan olahraga berkualitas di Planet Sports menjadi lebih mudah dan terjangkau.

“Kolaborasi dalam Planet Sports Run 2026 ini merupakan langkah nyata kami dalam memberikan solusi pembiayaan yang nyaman, aman serta relevan dengan dinamika gaya hidup aktif masyarakat saat ini,” ungkap Iwan dikutip, Selasa (17/2).

Acara ini diikuti oleh 8.000 peserta, yang terdiri dari berbagai kategori mulai dari 5K, 10K, 21.1K hingga Kids Dash.

Berlangsung pada 15 Februari 2025 di ICE BSD, Tangerang Selatan, event itu memberikan kesempatan bagi setiap pelari, dari pemula hingga profesional, untuk turut berpartisipasi dalam perhelatan olahraga ini.

Indodana PayLater juga menghadirkan beragam promo spesial yang akan diterima dalam race pack untuk para peserta, sehingga memberikan kemudahan dalam membeli berbagai perlengkapan lari hingga aksesoris di seluruh gerai Planet Sports.