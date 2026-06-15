Dukung Gaya Hidup Sehat, JRP Berikan Perlindungan bagi Peserta Pekanbaru Lestari Run

jpnn.com, PEKANBARU - Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan terus mengalami peningkatan.

Berbagai kegiatan olahraga berbasis komunitas pun makin berkembang dan menjadi wadah kolaborasi yang tidak hanya mendorong aktivitas fisik, tetapi juga menumbuhkan semangat pelestarian lingkungan.

Dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan banyak orang, aspek keselamatan dan perlindungan menjadi faktor penting guna memastikan seluruh peserta dapat berpartisipasi dengan aman dan nyaman.

Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan terbaik kepada masyarakat, Jasaraharja Putera Branch Office Pekanbaru turut mendukung penyelenggaraan Pekanbaru Lestari Run 2026 dengan memberikan perlindungan asuransi kepada seluruh peserta yang terdaftar.

Lebih dari 1.000 peserta yang mengikuti kegiatan lari tersebut memperoleh perlindungan melalui Asuransi Pelayanan Umum (PL Aneka) dengan nilai pertanggungan hingga Rp 10 juta per peserta, yang berlaku selama kegiatan resmi berlangsung.

Pekanbaru Lestari Run 2026 merupakan kegiatan lari sejauh 5 kilometer (5KM) yang mengusung tema “Bergerak untuk Bumi, Lestarikan Kota Ini”.

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Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga masyarakat, tetapi juga mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan melalui konsep SpoGomi Run, yakni perpaduan antara aktivitas berlari dan aksi memungut sampah di sepanjang rute yang telah ditentukan.

Konsep tersebut sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang mendorong penerapan praktik keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan.