Dukung Gelar Pahlawan Soeharto, Bahlil: Beliau Luar Biasa

Dukung Gelar Pahlawan Soeharto, Bahlil: Beliau Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku setuju dengan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.

Menurut dia, rakyat dan negara harus menghargai jasa para tokoh-tokoh bangsa.

“Kami tidak bisa melupakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Harto selama 32 tahun itu sesuatu yang luar biasa,” kata Bahlil di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/11).

Dia menambahkan bagi Partai Golkar, Soeharto merupakan pendiri partai dengan ideologi pancasila untuk melawan ideologi komunis.

Ketua Umum Partai Golkar itu pun memuji bahwa Soeharto banyak berjasa bagi Indonesia termasuk dalam bidang ekonomi.

“Pak Harto adalah seorang tokoh, kemudian pemimpin bangsa 32 tahun yang mampu membawa Indonesia dari inflasi yang 100 persen kemudian inflasinya terjaga,” kata dia.

Menurut dia, Soeharto banyak membuka lapangan pekerjaan, memberikan kontribusi terbaik dalam swasembada pangan dan energi.

“Sampai kemudian bangsa kita menjadi Macan Asia di pada saat itu ya, di zaman Orde Baru,” tuturnya.

