Dukung generasi kreatif, Faber-Castell ramaikan Pesta Pelajar 2026 Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Produsen alat tulis, Faber-Castell, sukses menyemarakkan gelaran Pesta Pelajar 2026 yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia. Acara berlangsung pada Sabtu (23/5) di Gedung Kemendikdasmen RI, Jakarta.

"Kegiatan ini menjadi panggung besar bagi unjuk kreativitas dan bakat anak muda di tanah air," kata PR Manager Faber-Castell International Indonesia, Andri Kurniawan dalam keterangannya dikutip Minggu (30/5).

Menurutnya, hal itu sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung industri kreatif dan pendidikan, Faber-Castell menghadirkan workshop menggambar kreatif yang berhasil menyedot antusiasme ratusan pelajar yang hadir.

Andri menjelaskan dalam sesi workshop interaktif tersebut, para peserta ditantang untuk mengeksplorasi imajinasi mereka lewat teknik mewarnai yang menyenangkan.

"Kami memboyong dua produk unggulan untuk menemani kreativitas para siswa, yakni Connector Pen dan varian terbaru Black Edition," ucap Andri.

Produk Connector Pen sendiri sudah sangat dikenal luas karena memiliki warna-warna cerah serta keunikan tutupnya yang bisa dirangkai menjadi aneka bentuk mainan kreatif.

Sementara itu, lini produk terbaru Black Edition hadir menawarkan pengalaman baru dengan goresan warna super pekat, tekstur yang empuk, serta kenyamanan maksimal saat digunakan, bahkan di atas kertas berwarna gelap sekalipun.

Melalui kedua produk ini, para pelajar tidak hanya sekadar mewarnai, tetapi juga diajak langsung oleh mentor berpengalaman untuk mempelajari teknik pencampuran warna dan gradasi yang apik.