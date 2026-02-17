Dukung Gerakan Sejuta Pohon 2026, NHM Perkuat Kolaborasi Pelestarian Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dengan mendukung kegiatan penanaman pohon.

Langka itu mereka lakukan dalam rangka memperingati Hari Gerakan Sejuta Pohon Tahun 2026 yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyaluran sebanyak 400 bibit pohon dari nursery yang dikelola Departemen Health, Safety, and Environment (HSE) NHM.

Bibit tersebut ditanam di Kawasan Ake WKO II Tanjung Niara, Desa Tanjung Niara, Kecamatan Tobelo Tengah, pada Jumat, 6 Februari 2026.

Kegiatan yang mengusung tema “Menanam Pohon Hari Ini adalah Menanam Harapan untuk Masa Depan” ini turut melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat desa, serta masyarakat setempat.

Sebanyak delapan jenis bibit yang disalurkan antara lain Bintangor, Tiviri, Johar, Linggua, Jambu Hutan, Motoa, Spathodia, dan Kayu Hitam.

Mewakili Bupati Halmahera Utara, Sekda Drs. EJ Papilaya, MTP menegaskan penanaman pohon bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah konkret dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Penanaman pohon adalah bagian dari upaya menyelamatkan alam dan manusia. Kegiatan ini juga mendukung hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kelapa dan pala, serta sejalan dengan kebijakan nasional yang menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.