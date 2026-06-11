Dukung Gizi Anak Bangsa, Produk Indomilk Ini Kantongi Label Pilihan Lebih Sehat BPOM

jpnn.com, JAKARTA - Indomilk memperkuat komitmen mendukung tumbuh kembang anak Indonesia dengan menghadirkan produk susu fermentasi kaya probiotik, Indomilk Kids Yogurt.

Produk yang dirancang khusus untuk anak usia 3 hingga 10 tahun ini telah mendapatkan Logo Pilihan Lebih Sehat dari BPOM RI.

Logo tersebut menjadi panduan bagi masyarakat dalam memilih produk dengan profil gizi yang lebih baik, khususnya terkait kandungan gula, garam, dan lemak yang sesuai dengan kriteria BPOM RI.

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General Manager R&D Health & Wellness Divisi Dairy PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Tjatur Budi Lestijaman menyatakan susu teranyar ini dirancang dengan formula gula lebih rendah, tetapi tetap memiliki rasa yang disukai anak.

Tjatur menyatakan pencantuman logo pilihan lebih sehat menjadi wujud komitmen perusahaanya untuk menghadirkan inovasi nutrisi yang bergizi.

“Memberikan manfaat gizi yang baik sehingga orang tua dapat merasa lebih tenang dalam memilih asupan untuk buah hati mereka,” kata Tjatur di Jakarta, belum lama ini.

Indomilk meyakini pemenuhan gizi sejak dini menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi Indonesia yang sehat, aktif, dan berdaya saing.

Oleh karena itu, perusahaan aktif melakukan berbagai kegiatan edukasi bagi orang tua serta anak-anak usia sekolah.