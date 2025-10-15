Dukung Green Freight, KAI Logistik Tingkatkan Kapasitas Container Yard Klari

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) meningkatkan kapasitas Container Yard (CY) Klari di Karawang, Jawa Barat.

Riyanta, Direktur Pengembangan Usaha menjelaskan langkah ini menjadi bagian dari strategi pengembangan bisnis perusahaan dalam menyokong peningkatan volume angkutan petikemas yang terus tumbuh dari tahun ke tahun, sekaligus mendukung implementasi Green Freight Logistics dan kebijakan pemerintah Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang ditargetkan dapat efektif pada 2027.

Peningkatan kapasitas CY Klari juga sejalan dengan komitmen KAI Logistik untuk memperkuat layanan Logistik Halal, di mana Klari menjadi salah satu area bersertifikat halal.

Upaya ini diharapkan bisa memperluas pasar serta meningkatkan daya saing moda angkutan berbasis kereta api di tengah pertumbuhan kebutuhan distribusi logistik nasional yang berkelanjutan.

Selain itu, langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat konektivitas layanan logistik antar wilayah.

“Kapasitas CY Klari yang meningkat menjadi bukti komitmen kami dalam menjawab kebutuhan pelanggan atas layanan logistik yang cepat, andal, dan efisien. Melalui peningkatan ini, kapasitas CY Klari mampu melayani tambahan volume sebesar hingga ±1.360 TEUs per bulan,” ujar Riyanta.

Beberapa bentuk peningkatan yang dilakukan mencakup perluasan area operasional, peningkatan frekuensi perjalanan KA Klari menjadi 1,5 KA per hari menggunakan 30 gerbong datar, optimalisasi fasilitas dan peralatan bongkar muat, serta integrasi sistem operasional dengan Green Freight dan Logistik Halal.

Selain itu, KAI Logistik juga telah mengimplementasikan teknologi Radio Frequency Identification (RFID) untuk memantau pergerakan kontainer secara real-time sejak masuk hingga keluar area CY, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi proses logistik.