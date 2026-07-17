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Dukung Industri Berkelanjutan, Surveyor Indonesia Perkuat Layanan Assurance dan Laboratorium

Dukung Industri Berkelanjutan, Surveyor Indonesia Perkuat Layanan Assurance dan Laboratorium
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Ilustrasi. Foto: Tim Surveyor Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Surveyor Indonesia memperkuat layanan Testing, Inspection, Certification, and Consulting (TICC) guna memastikan kualitas energi serta mendukung ketahanan sektor industri nasional.

Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional dan percepatan transisi menuju sistem energi berkelanjutan, di mana kualitas bahan bakar, pelumas, serta keandalan aset menjadi faktor penting dalam kelancaran operasional.

Sebagai bagian dari Holding BUMN Jasa Survei, IDSurvey, PT Surveyor Indonesia menghadirkan layanan penjaminan (assurance) yang mencakup inspeksi, pengujian laboratorium, verifikasi, dan sertifikasi pada berbagai komponen dalam rantai pasok energi.

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Layanan tersebut bertujuan membantu memastikan kualitas produk, keselamatan operasional, serta kepatuhan terhadap standar nasional maupun internasional.

Vice President Divisi Bisnis Strategis Oil, Gas, and Renewable Energy PT Surveyor Indonesia Mahfud Arifin menjelaskan ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pasokan saja.

Menurutnya, kualitas dan keandalan sistem pendukung juga memegang peranan yang sangat penting.

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"Setiap tahapan dalam rantai pasok energi harus memenuhi standar kualitas dan keselamatan," kata Mahfud di Sentul, Jawa Barat, baru-baru ini.

Mahfud menilai lembaga assurance menjadi elemen penting untuk memastikan proses tersebut berjalan secara konsisten sehingga mendukung keandalan operasional dan ketahanan energi nasional.

PT Surveyor Indonesia memperkuat layanan TICC guna memastikan kualitas energi serta mendukung ketahanan sektor industri nasional.

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