Dukung Industri F&B, Indomilk Hadirkan Dairy Terintegrasi Pebisnis Kopi & Bakery

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan coffee culture di Indonesia ikut mengubah cara masyarakat menikmati kopi dan makanan.

Coffee shop kini bukan lagi sekadar tempat menikmati secangkir kopi, tetapi juga menjadi bagian dari keseharian.

Menjawab kebutuhan tersebut, Indomilk FnB Solutions, lini bisnis PT Indolakto, entitas anak PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, memperluas gelaran Indomilk Bakepreneur

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Roadshow: The Art of Curated Bite-Sized Pastries x Coffee Pairing, di Jakarta.

Menggandeng Jakarta Dessert Week program itu menjadi salah satu langkah Indomilk FnB Solutions dalam memperkuat posisinya sebagai one-stop dairy solutions bagi pelaku F&B, khususnya Coffeepreneur dan Bakepreneur.

General Manager Cold Chain PT Indolakto Adryan Widodo mengatakan melalui perspektif chef, coffee business, dan bakery business, program ini mengangkat bagaimana bahan baku, inovasi menu, kebutuhan konsumen, hingga pengelolaan biaya dan margin dapat saling terhubung untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

"Bagi pelaku F&B, mengikuti tren saja tidak cukup. Tantangannya adalah bagaimana tren dapat diterjemahkan menjadi menu yang relevan bagi konsumen, konsisten saat diproduksi, dan tetap memberikan nilai bagi bisnis," ujar Adryan.

Menurut Adryan, Indomilk FnB Solutions ingin hadir sebagai one-stop dairy solutions yang tidak hanya menyediakan produk, tetapi juga membantu pelaku usaha dari sisi aplikasi, pengembangan menu, hingga menemukan peluang untuk mengoptimalkan cost, menciptakan value, dan mendorong pertumbuhan bisnis.