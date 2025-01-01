Dukung Industri Film Tanah Air, Cinemagenda Diluncurkan di JAFF Market 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) atau SSPACE meluncurkan Cinemagenda, Intellectual Property (IP) terbaru untuk mendukung perkembangan film karya anak bangsa.

Peluncuran ini dilakukan dalam rangkaian Jogja Asian Film Festival (JAFF) Market, salah satu festival film paling bergengsi di Indonesia yang menjadi ruang selebrasi sineas lokal maupun regional.

Cinemagenda dihadirkan sebagai platform kurasi, edukasi, serta promosi film Indonesia yang memadukan insight kreatif dengan kekuatan jaringan media yang dimiliki SSPACE (DOOH).

Sebagai perusahaan transit media dan periklanan digital, SSPACE akan memanfaatkan berbagai aset SSPACE (DOOH).

Mulai dari TV Kereta di Jabodetabek, hingga kanal digital Instagram yang dimiliki oleh Cinemagenda untuk memperluas jangkauan informasi seputar film lokal kepada masyarakat.

Irfan Handoko, Direktur Kreatif SSPACE menjelaskan Cinemagenda lahir dari kebutuhan untuk menciptakan ruang independen yang objektif, segar, dan dekat dengan penonton.

“Cinemagenda bukan hanya platform review, tetapi gerakan untuk mengangkat film Indonesia agar lebih diapresiasi oleh masyarakat luas. Dengan memanfaatkan aset media yang kami miliki, kami ingin menghadirkan pengalaman baru dalam menikmati dan menonton film,” ujar Irfan.

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem, Cinemagenda juga memperkenalkan CIA – Cinemagenda Agents, sebuah program pelatihan bagi komunitas muda untuk membangun kemampuan analisis film secara objektif.