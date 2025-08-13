Dukung Industri Kecantikan, BRI Hadirkan BFF 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memperluas dukungan bagi pertumbuhan industri lifestyle tanah air.

Kali ini perbankan berkode emiten BBRI itu memberi dukungam di sektor kecantikan, fashion, dan wewangian.

BRI berkolaborasi dengan Beauty, Fashion, and Fragrance Festival (BFF Festival) 2025, yang menghadirkan 200 merek terkurasi dari brand berkualitas di Indonesia.

Direktur Network and Retail Funding BRI Aquarius Rudianto menyampaikan pihaknya memandang industri ini memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat dan menciptakan peluang usaha sekaligus lapangan kerja.

Dia menyebut lewat BFF Festival 2025, pelaku industri dari dalam dan luar negeri dapat saling terhubung, memperluas akses pasar, serta membangun kolaborasi strategis yang relevan dengan dinamika pasar.

Menurut Aquarius, partisipasi BRI sebagai sponsor utama di BFF 2025 merupakan bentuk dukungan nyata Perseroan unguk menghadirkan panggung yang memberi ruang bagi talenta lokal untuk berkembang.

“Pameran ini tidak hanya menjadi ajang bisnis, tetapi juga mencerminkan pertumbuhan industri kecantikan yang dinamis, dengan fokus pada kualitas, keberlanjutan, dan inklusivitas. BRI melihat ini sebagai wadah crossover dinamis yang menyatukan kecantikan, fashion, dan lifestyle, sekaligus membuka akses ke segmen audiens baru yang potensial,” ucap Aquarius.

Guna memeriahkan BFF Festival 2025, BRI pun menyiapkan rangkaian program spesial yang dapat dinikmati oleh pengunjung selama acara. Pengunjung yang membeli tiket reguler melalui aplikasi BRImo mendapatkan diskon hingga 30 persen.