Dukung Industri Kreatif, BNI Gelar Meet and Greet dan Nonton Bareng Film Timur

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif nasional melalui dukungan terhadap film Timur.

Film karya debut sutradara Iko Uwais itu akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 18 Desember 2025.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui rangkaian kegiatan promosi berupa meet and greet serta nonton bareng di sejumlah kota besar.

Rangkaian kegiatan tersebut digelar di Surabaya, Semarang, dan Bandung pada 13–14 Desember 2025 yang mendapat sambutan antusias dari masyarakat.

Kegiatan ini melibatkan kru produksi Uwais Pictures serta para pemeran film sebagai bagian dari upaya mendekatkan karya anak bangsa kepada publik menjelang penayangan nasional.

Di Surabaya dan Semarang, kegiatan nonton bareng yang digelar pada 13 Desember 2025 dihadiri Raffi Ahmad, Jimmy Kobogau, Auffa Assegaf, serta Yentonius Jerriel Ho.

Tingginya minat penonton di dua kota tersebut mencerminkan besarnya antusiasme publik terhadap film aksi-drama yang mengusung nilai keluarga dan persaudaraan tersebut. Khusus di Semarang,

BNI juga menghadirkan booth activation untuk memperkuat interaksi dengan pengunjung.