Entertainment » Event » Dukung Industri Kreatif, Hypernet Technologies Siap Jadi Solusi Kebutuhan Internet di Festival Musik Besar

Hypernet Technologies hadir sebagai mitra konektivitas resmi di dua festival musik terbesar di Indonesia: The Sounds Project 8 dan Pestapora 2025. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Hypernet Technologies hadir sebagai mitra konektivitas resmi di dua festival musik terbesar di Indonesia: The Sounds Project 8 dan Pestapora 2025.

Ini sebagai bentuk komitmen dalam mendukung perkembangan industri kreatif dan memastikan pengalaman digital yang maksimal di berbagai sektor.

“Kami percaya bahwa implementasi wifi managed service menjadi suatu kebutuhan penting untuk mendukung kelancaran event khususnya festival musik skala besar. Oleh karena itu, kami berkomitmen menyediakan solusi konektivitas terbaik selama festival berlangsung” ujar Marketing Communication Section Head. Hypernet Technologies Ferdy Zulkarnain dalam keterangannya, Jumat.

Kedua festival ini sukses menyatukan ribuan pengunjung, musisi ternama, dan pelaku industri hiburan dalam sebuah perayaan musik dan kreativitas.

Di balik kemeriahan tersebut, kebutuhan akan konektivitas internet yang andal dan stabil menjadi aspek penting terutama untuk mendukung operasional event, transaksi digital, live streaming, serta kebutuhan media dan konten kreator.         

Konektivitas Andal untuk Pengalaman Tanpa Batas

Melalui layanan Internet, Managed Service, dan Portal Landing Page yang disiapkan secara khusus, Hypernet Technologies memastikan kelancaran konektivitas di area venue selama acara berlangsung.

Mulai dari booth tenant, backstage artist, hingga area media dan produksi, semua terhubung dengan jaringan internet yang cepat dan stabil.

