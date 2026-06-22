Dukung Job Fair 2026 Jadi Upaya DPRD Kota Bogor Kurangi Pengangguran

jpnn.com, BOGOR - Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhammad Nur, menghadiri pembukaan Job Fair 2026 yang digelar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bogor di Mal Plaza Jambu Dua, belum lama ini.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan.

Job Fair 2026 menghadirkan 30 perusahaan lokal dan nasional yang menawarkan 3.212 lowongan kerja pada 119 jenis jabatan. Kesempatan tersebut terbuka bagi masyarakat, termasuk lulusan baru yang ingin memasuki dunia kerja.

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Fajar mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bogor yang terus berupaya menekan angka pengangguran melalui penyelenggaraan bursa kerja yang mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha.

Menurutnya, pembukaan lapangan kerja secara berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak mengingat jumlah pengangguran di Kota Bogor masih mencapai sekitar 45 ribu orang.

"Kami mendukung penuh setiap langkah taktis pemerintah untuk menciptakan peluang kerja baru. Ini adalah momentum penting untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Bogor," ujar Fajar.

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Politikus Partai NasDem itu juga mendorong Disnaker Kota Bogor untuk terus memperbarui data ketenagakerjaan sehingga program penyerapan tenaga kerja dapat disusun secara tepat sasaran.

Selain itu, Fajar mengajak pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi guna menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.