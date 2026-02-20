Dukung John Herdman, Shin Tae Yong Prediksi Indonesia Tembus Piala Dunia 2030

jpnn.com, JAKARTA - Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong (STY) mengomentari penunjukan John Herdman sebagai suksesor di skuad Garuda.

STY meyakini bahwa di bawah arahan pelatih yang sukses membawa Kanada ke Piala Dunia 2022 tersebut, prestasi sepak bola Indonesia akan terus menanjak.

"Sekarang pelatih timnas baru ya. Suasana sangat baik juga, sudah berubah jadi baik. Dan saya percaya kalau ada dukungan bagus dari para fans sepak bola Indonesia, pasti akan membawa hasil yang bagus," kata Shin pada jumpa pers bersama merek shampo Clear di Jakarta Selatan, Jumat.

Selama lima tahun mengarsiteki Indonesia dari 2020 sampai 2025, pelatih asal Korea Selatan itu memimpin Garuda dalam 57 pertandingan, yang berakhir dengan 26 kemenangan, 14 seri, dan 17 kekalahan.

Prestasinya bersama Indonesia adalah mencetak sejarah pertama kali lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, yang berdampak pada kelolosan otomatis tim Garuda dalam Piala Asia 2027.

Tak hanya mencetak sejarah bersama tim senior, dia juga mengantarkan timnas U-23 Indonesia membuat sejarah dalam Piala Asia U-23 2024.

Garuda Muda asuhannya kala itu menembus semifinal dan hampir lolos ke Olimpiade 2024.

"Beberapa kali saya bicara ya, sedang berkembang juga sepak bola Indonesia dan juga ke depannya akan berkembang," kata pelatih berusia 55 tahun tersebut.