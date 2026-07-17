Dukung Kapolda Cup 2026, HGI: Kami Mendorong Lahirnya Generasi Baru Atlet Olahraga

jpnn.com, PADANG - Higgs Games Island (HGI), mendukung event Kapolda Cup 2026 dalam mendorong pertumbuhan olahraga asah otak di Tanah Air.

Ajang yang diikuti oleh 57 tim dari 19 Polres di Sumatera Barat ini mempertemukan para peserta dalam kompetisi di Padang Youth Center selama 14-15 Juli 2026.

Tim terbaik nantinya akan mewakili Sumatera Barat untuk berlaga di Kapolri Cup 2026, yang akan digelar di gedung SMESCO Jakarta pada 24-26 Juli mendatang.

Dukungan terhadap Kapolda Cup 2026 menjadi wujud komitmen HGI untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong ekosistem gim yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia, sekaligus memperluas peluang bagi talenta dan atlet gim untuk berkembang dan menunjukkan kemampuannya.

Turnamen tingkat daerah seperti Kapolda Cup menjadi ajang penting bagi para talenta untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus menunjukkan potensinya.

"Kami berharap semakin banyak talenta Indonesia yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan bersaing di level yang lebih tinggi. Dukungan terhadap Kapolda Cup merupakan bagian dari komitmen HGI untuk turut mendorong lahirnya generasi baru atlet olahraga asah otak dan esports di Indonesia," ujar Ray, perwakilan HGI.

Dukungan HGI terhadap Kapolda Cup 2026 merupakan lanjutan dari kolaborasi dengan Polda Sumatera Barat dalam mendorong ekosistem digital yang sehat.

Sebelumnya, pada Mei, HGI dan Polda Sumatera Barat menggelar seminar literasi digital di Padang sebagai upaya membekali generasi muda agar lebih waspada terhadap ancaman aktivitas online yang berbahaya.