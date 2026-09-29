Dukung Kapolri, Boni Hargens: Prioritaskan Keamanan Ruang Digital

jpnn.com, JAKARTA - Dalam kuliah umum yang disampaikan pada acara Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan pada 28 September 2026, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan sejumlah isu penting dalam lingkungan strategis global dan domestik.

Pertama, Kapolri menyoroti ketegangan internasional seperti perang Rusia-Ukraina, konflik geopolitik global, serta perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Konflik-konflik ini memicu dampak berantai global, mulai dari gangguan jalur logistik dunia hingga fluktuasi harga minyak mentah. Lalu kedua, masalah tekanan ekonomi.

Kapolri menilai ketidakpastian situasi global turut menimbulkan tekanan ekonomi yang berdampak signifikan pada stabilitas domestik di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Masalah ketiga yang dijelaskan Kapolri adalah perubahan iklim (climate change). Dampak nyata dari perubahan iklim global menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

“Itu sebabnya semua pihak harus memberi perhatian pada karhutla,” ujar Kapolri.

Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan AI yang berjalan sangat pesat, dapat memicu disrupsi besar-besaran.

Selain memberikan peluang, lanjut Kapolri, fenomena ini menghadirkan tantangan berupa modus kejahatan baru yang bergerak "autopilot" karena para pelaku kejahatan terus belajar memanfaatkan celah teknologi.