Dukung Kawasan Urban Berkelanjutan, BTN Tanam 10 Ribu Mangrove di Bali

jpnn.com, BALI - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Kelompok Usaha Bersama (KUB) Simbar Segara menanam 10.000 bibit mangrove di kawasan konservasi Simbar Segara, Pemogan, Denpasar, Bali, Jumat (7/8).

Program BTN KPR (Kawasan Pesisir Regrowth) tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan wilayah pesisir terhadap abrasi, mendukung penyerapan karbon biru, sekaligus memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

Program tersebut juga sejalan dengan semangat Danantara Indonesia dalam mendorong BUMN menciptakan nilai jangka panjang melalui pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun lingkungan.

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Bagi BTN sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan perumahan, keberlanjutan hunian tidak hanya ditentukan oleh bangunan, tetapi juga oleh kualitas lingkungan tempat masyarakat tinggal.

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo mengatakan, penanaman mangrove bukan sekadar kegiatan konservasi, tetapi merupakan bagian dari implementasi strategi keberlanjutan BTN dan komitmen Perseroan menjalankan bisnis perbankan yang bertanggung jawab.

“Bagi BTN, ini bukan hanya sekadar konservasi. Secara strategi besar, ini merupakan salah satu pilar penting dalam visi dan misi kami, yaitu menjalankan bisnis perbankan yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan,” ujar Setiyo.

Menurut Setiyo, komitmen tersebut juga tertuang dalam roadmap ESG BTN, yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam aktivitas Perseroan, termasuk dalam pengembangan bisnis.

“Dalam setiap ekspansi bisnis, salah satu aspek yang kami nilai adalah ESG, termasuk bagaimana pengelolaan lingkungannya. Kegiatan hari ini menjadi salah satu gambaran bagaimana ESG BTN diimplementasikan melalui aksi nyata, salah satunya penanaman mangrove,” katanya.