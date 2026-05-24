Dukung Keandalan Operasional Kilang, Pertamina Patra Niaga & MEPS Perkuat Kerja Sama

jpnn.com, TANGERANG - Pertamina Patra Niaga memperkuat kerja sama penyediaan pasokan gas untuk mendukung ketahanan energi nasional melalui penandatanganan Key Terms Sheet Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT Medco E&P Sakakemang B.V. yang bersumber dari Wilayah Kerja Sakakemang.

Gas tersebut diharapkan bisa mendukung kebutuhan operasional Kilang Dumai dan/atau Kilang Plaju Pertamina Patra Niaga.

Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian kegiatan The Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Rabu (20/5).

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, bersama Direktur PT Medco E&P Sakakemang B.V., Ronald Gunawan, dan disaksikan oleh Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto.

Mars Ega menyampaikan kerja sama ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi bagi operasional Pertamina Patra Niaga, khususnya untuk mendukung proses pengolahan energi di kilang.

“Kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam memastikan kebutuhan energi untuk operasional kilang dapat terpenuhi secara andal dan berkelanjutan. Melalui dukungan pasokan gas dari Medco E&P Sakakemang B.V, kami berharap sinergi ini dapat memperkuat rantai pasok energi nasional dalam menjaga ketahanan energi nasional jangka panjang,” ujar Mars Ega.

Melalui kerja sama ini, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat perannya sebagai Subholding Downstream Pertamina dalam memastikan ketersediaan pasokan energi yang terintegrasi, andal, dan mampu mendukung kebutuhan operasional jangka panjang.(chi/jpnn)